Украина призывает ЕС к действиям: с каким заявлением выступил Сибига
В Украине призвали союзников усилить давление на Россию. В частности, ввести полное эмбарго на поставки глинозема, а также алюминиевых руд.
Почему призвал партнеров Сибига
Заявление о введении ограничений сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
Согласно информации, глава МИД призвал:
- к полному эмбарго ЕС на поставки глинозема и алюминиевых руд в Россию;
- усиления мер против российского теневого флота;
- к санкциям против "Росатома" и "Роскосмоса";
- введения строгих ограничений на поездки граждан России в Европу, чтобы противодействовать российским диверсиям в Европе.
"Европейская правда" опубликовала в материале позицию министерства. Отмечается, что сырье имеет решающее значение для российского военно-промышленного комплекса, в частности для аэрокосмической отрасли, производства ракет и бронетехники.
Лишение России глинозема напрямую снизит ее способность производить оружие,
– пояснили в МИД.
Напомним, что экспорт глинозема из Евросоюза действительно оказался в центре внимания. Это произошло после появления информации о том, что поставки с завода Aughinish в Ирландии якобы направлялись в Россию.
СМИ отметили, что глинозем, вероятно, поставлялся на российские предприятия "Русала".
В то же время Европейский Союз не спешит вводить санкции. Причиной являются опасения по поводу потери важного сырья для Европы.