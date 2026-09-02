Украина призывает ЕС к действиям: с каким заявлением выступил Сибига

В Украине призвали союзников усилить давление на Россию. В частности, ввести полное эмбарго на поставки глинозема, а также алюминиевых руд.

Почему призвал партнеров Сибига

Заявление о введении ограничений сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Согласно информации, глава МИД призвал:

к полному эмбарго ЕС на поставки глинозема и алюминиевых руд в Россию;

усиления мер против российского теневого флота;

к санкциям против "Росатома" и "Роскосмоса";

введения строгих ограничений на поездки граждан России в Европу, чтобы противодействовать российским диверсиям в Европе.

"Европейская правда" опубликовала в материале позицию министерства. Отмечается, что сырье имеет решающее значение для российского военно-промышленного комплекса, в частности для аэрокосмической отрасли, производства ракет и бронетехники.

Лишение России глинозема напрямую снизит ее способность производить оружие,

– пояснили в МИД.

Напомним, что экспорт глинозема из Евросоюза действительно оказался в центре внимания. Это произошло после появления информации о том, что поставки с завода Aughinish в Ирландии якобы направлялись в Россию.

СМИ отметили, что глинозем, вероятно, поставлялся на российские предприятия "Русала".

В то же время Европейский Союз не спешит вводить санкции. Причиной являются опасения по поводу потери важного сырья для Европы.