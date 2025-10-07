Россия стремится нарастить поставки природного газа в Китай после резкого сокращения экспорта в Европу. Однако разрекламированный новый газопровод "Сила Сибири-2" вряд ли поможет Кремлю в этом в ближайшее время.

Почему "Сила-Сибири-2" скоро не заработает?

Хотя Москва недавно объявила о прогрессе в переговорах с Пекином по новому газопроводу, на самом деле понадобится не менее 10 лет, чтобы "Сила–Сибири-2" существенно увеличила экспорт российского газа в Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Несмотря на заявления Кремля, ключевые условия соглашения с Китаем по газопроводу до сих пор еще не согласованы.

"Сила Сибири-2" будет проходить через территорию Монголии и должна транспортировать до 50 миллиардов кубометров газа в год из арктического региона Ямал.

Впрочем, несмотря на многолетние переговоры, стороны до сих пор не договорились о главных параметрах – цену на газ, условия инвестиций и сроки начала поставок.

Источники в отрасли рассказывают, что, даже если контракт заключат в следующем году, на строительство газопровода и запуск поставок уйдет примерно пять лет. Еще пять необходимо для постепенного увеличения объемов газа.

В "Газпроме" говорят, мол, руководство компании не надеется, что "Сила Сибири-2" достигнет даже половины своей мощности, предусмотренной в проекте, раньше 2034-2035 годов. Это если удастся начать поставки после 2031 года.

Похожего мнения придерживаются и аналитики Оксфордского института энергетических исследований.

Окончательное соглашение до конца 2026 года может означать начало поставок в 2030–2031 годах и выход на полную мощность к 2035-му,

– говорится в их отчете.

Заметим, что в начале сентября руководитель российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что во время визита в Китай российского диктатора Владимира Путина был подписан "юридически обязывающий меморандум" о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", пишет Reuters.

Стоит знать! В конце 2019 года Россия начала поставлять газ в Китай из восточной Сибири через газопровод "Сила Сибири-1". В этом году его мощность должна достичь 38 миллиардов кубометров газа в год.

