В одном регионе ситуация самая тяжелая: более 100 населенных пунктов без света в 9 областях

Ситуация с электроснабжением во вторник, 28 апреля, по части регионов Украины остается сложной. Ощущаются последствия не только атак российских окупантов на энергосистему, но и непогоды.

Какие регионы пострадали от атак России?

Из-за атак врага на энергосистему в трех регионах Украины на утро зафиксировали новые обесточивания, сообщило Минэнерго.

Без света временно осталась часть потребителей:

Харьковской;

Сумской;

Запорожской области.

Самая сложная ситуация в Сумской области в результате утренней дроновой атаки. Из-за повреждение энергообъектов в регионе обесточено наибольшее количество потребителей, и пока энергетики не могут приступить к работе.

Из-за продолжающейся угрозы безопасности энергетики временно не имеют возможности начать восстановительные работы, однако как только ситуация стабилизируется– они немедленно приступят к ликвидации последствий и возобновлению электроснабжения,

– отметили в ведомстве.

Там, где безопаснее, ремонтники уже работают в усиленном режиме, чтобы быстрее всего вернуть свет в дома украинцев. В Минэнерго отметили, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Где еще нет света и почему?

Вместе с тем непогода обесточила потребителей в 9 областях Украины. Утром вторника без света остаются домохозяйства в более 100 населенных пунктов:

Днепропетровщины;

Сумщины;

Харьковщины;

Херсонщины;

Одесщины;

Хмельницкой области;

Полтавщины;

Черниговщины;

и Киевской области.

Ремонтные бригады во всех регионах работают, чтобы восстановить электроснабжение.

Заметьте! В то же время, плановых отключений света в Украине 28 апреля не прогнозируют.

Каково потребление электроэнергии?

Потребление электроэнергии в Украине во вторник, 28 апреля, остается стабильным. Его уровень не изменился до понедельника, пишет Укрэнерго.

Однако вчера украинцы потребляли больше электричества, чем на прошлой неделе. Энергетики объясняют это понижением температуры воздуха.

Поэтому специалисты советуют бережно потреблять энергию., особенно в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. В частности, следует ограничить пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00.

Активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций– с 10:00 до 16:00. В вечерние часы сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.,

– призывали энергетики.

Заметьте! Ситуация в энергосистеме может изменяться в течение дня. Узнать изменения можно на официальном сайте и страницах своего облэнерго в регионе.

Что известно об обесточивании в Сумской области?

В Сумской области из-за последствий российских атак и сложных погодных условий больше всего пострадал север региона, где возникли масштабные отключения электроэнергии, рассказали в Сумыоблэнерго.

Сильные порывы ветра повредили электросети сразу в семи общинах области. В частности, речь идет о Середино-Будской, Белопольскую, Конотопскую, Роменскую, Краснопольскую, Кролевецкую и Ямпольскую общины.

По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 10 тысяч потребителей. Аварийные бригады энергетиков работают над восстановлением сетей и ликвидацией последствий повреждений, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.