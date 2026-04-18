Поврежденный объект расположен в Нежинском районе. Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.

Смотрите также 7 массированных атак в месяц: сможет ли Россия воплотить угрожающий план и к чему готовиться Украине

Какова ситуация на Черниговщине после вражеской атаки?

В 4:00 18 апреля оккупанты ударили по Черниговщине. В результате повреждения энергообъекта, 380 тысяч абонентов обесточены.

Перечень обесточенных городов и районов:

Чернигов (Черниговский район);

Прилуки (Прилуцкий район);

Нежин (Нежинский район);

Славутич.

В Черниговоблэнерго отметили, что энергетики уже прибыли на места ударов и работают над восстановлением электроснабжения.

Также в Укрзализныце сообщили, что поезд №6905 Нежин – Киев-Волынский задерживается на 1 час 5 минут.

Задержались из соображений безопасности. Уже следуем по маршруту. Просим внимательно слушать объявления на станциях и в случае безопасных остановок выполнять указания железнодорожников,

– отметили в Укрзализныце.

Напомним, что, что ночью 17 апреля российские беспилотники атаковали Черниговскую область, нанеся удар по критической инфраструктуре. Вследствие этого, в городе было обесточено около 6000 абонентов.

Что известно об атаке России в ночь на 18 апреля?