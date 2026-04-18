Поврежденный объект расположен в Нежинском районе. Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.
Какова ситуация на Черниговщине после вражеской атаки?
В 4:00 18 апреля оккупанты ударили по Черниговщине. В результате повреждения энергообъекта, 380 тысяч абонентов обесточены.
Перечень обесточенных городов и районов:
- Чернигов (Черниговский район);
- Прилуки (Прилуцкий район);
- Нежин (Нежинский район);
- Славутич.
В Черниговоблэнерго отметили, что энергетики уже прибыли на места ударов и работают над восстановлением электроснабжения.
Также в Укрзализныце сообщили, что поезд №6905 Нежин – Киев-Волынский задерживается на 1 час 5 минут.
Задержались из соображений безопасности. Уже следуем по маршруту. Просим внимательно слушать объявления на станциях и в случае безопасных остановок выполнять указания железнодорожников,
– отметили в Укрзализныце.
Напомним, что, что ночью 17 апреля российские беспилотники атаковали Черниговскую область, нанеся удар по критической инфраструктуре. Вследствие этого, в городе было обесточено около 6000 абонентов.
Что известно об атаке России в ночь на 18 апреля?
Российская армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. Вследствие этого есть разрушения в по меньшей мере двух районах.
По данным местных властей, в Шевченковском и Александровском районах повреждены многоэтажный дом и 9 частных.
Информации о возможном наличии погибших или пострадавших местные власти по состоянию на момент публикации не обнародовали.