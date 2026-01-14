Ситуация в энергосистеме сложная: где не действуют почасовые графики отключений

Ситуация в энергосистеме Украины из-за массированных обстрелов врага и суровых погодных условий остается сложной. Сейчас энергетики вынуждены ограничивать энергоснабжение по всей стране.

Где ситуация самая сложная?

Об этом во время брифинга рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Кроме обстрелов и морозов: эксперт сказала, что обострило проблемы со светом и теплом в Киеве

Сейчас самая сложная ситуация со светом в Киеве и Киевской области. В столичном регионе энергетики применяют экстренные ограничения. Графики почасовых отключений пока не действуют.

Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия,

– подчеркнул Некрасов.

Вместе с тем сложная ситуация и в Одесской области, где сохраняются определенные ограничения электроснабжения, как и в предыдущие недели. Восстановление сетей продолжается.

Восстановительные работы продолжаются и в Днепропетровской области.

В большинстве регионов Украины 14 января применяют графики почасовых отключений света для всех потребителей. Дополнительно действуют ограничения мощности для промышленности.

В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов,

– добавил Некрасов.

Обратите внимание! Минэнерго призывает украинцев максимально ограничить использование мощных электроприборов, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Какие последствия последних атак на энергетику?

В то же время Россия не прекращает атаковать по энергетике страны. Ночью враг снова ударил по энергообъектам в нескольких областях. В результате на утро были обесточивания в 4 регионах, пишет Укрэнерго:

на Днепропетровщине;

на Житомирщине;

на Харьковщине;

и в Донецкой области.

По информации энергетиков, в результате ночных атак на Днепропетровщине без света оказались 74 тысячи потребителей. На утро обесточенными оставались более 40 тысяч абонентов.

Кроме Киевщины, аварийные обесточивания также сегодня применяются:

в Одесской;

Харьковской;

Сумской;

Полтавской областях.

Заметьте! При этом потребление электроэнергии возросло. На утро 14 января его уровень был на 5,4% выше, чем во вторник.

Что известно о ситуации в Киеве?