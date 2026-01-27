Солнце и ветер вместо АЭС: спасут ли возобновляемые источники украинскую энергетику

Главное управление разведки сообщает, что Россия может готовить удар по подстанциям АЭС. Это может ухудшить и так нелегкую ситуацию в энергосистеме страны, учитывая то, что атомная генерация является доминирующей в производстве электроэнергии. Есть предположение, что в случае вывода из строя подстанций АЭС недостаток мощности может достичь 50 – 60%.

В то же время украинские солнечные и ветровые электростанции могут частично смягчить последствия, особенно днем, если будет благоприятная погода. Однако так считают не все эксперты, которые отмечают зависимость от погодных условий и отсутствия систем накопления энергии, без которых, например, солнечные электростанции не способны в полной мере взять на себя контроль.

24 Канал узнал, насколько возобновляемые источники энергии могут компенсировать потерю мощностей, какова их доля в энергобалансе, почему ВИЭ не всегда работают и какая главная проблема работы солнечных и ветровых электростанций.

Могут ли ВИЭ компенсировать потерю мощностей традиционной генерации?

Энергетический эксперт Владимир Омельченко во время разговора с 24 Каналом сказал, что, несмотря на заявления, что Россия готовится к ударам по подстанциям АЭС, такие атаки со стороны врага уже фиксировали ранее.

Однако работа возобновляемых источников в таком случае, как компенсация потери традиционной генерации, может не сработать. Дело в том, что производство электроэнергии такими объектами зависит от времени года.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Наибольшую долю в производстве электроэнергии в Украине традиционно занимают АЭС. Зимой доля ВИЭ занимает фактически последнее место, но летом эти источники могут опережать даже тепловую генерацию в отдельные дни. Таким образом, летом ВИЭ могут условно даже компенсировать часть потерь мощностей традиционной генерации из-за обстрелов.

Похожее мнение высказывает и эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, который добавляет для 24 Канала, что из-за отсутствия солнца зимой и снега, покрывающего электрические панели, ничего не работает.

Геннадий Рябцев Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Основной проблемой возобновляемых источников энергии является зависимость от погодных условий. И если строить объекты ВИЭ хаотично и непродуманно, как это делалось в Украине, прежде всего в военное время, то они не будут оказывать никакого ощутимого влияния на состояние энергетической системы в целом.

Рябцев напоминает, что в Европе достаточно активно развивается строительство ВИЭ, хотя солнца и ветра там не так много. И объяснение заключается в следующем: любая генерация с негарантированной мощностью – мощность генерации не является гарантированной, когда она зависит от чего-то, то есть от ветра, солнца, биомассы и т.д. – должна работать со специальными комплексами.

Для того, чтобы все работало надежно и в течение всего года, надо сделать так, чтобы вместе с солнечной электростанцией (СЭС) или ветровой электростанцией (ВЭС) одновременно вводился в эксплуатацию комплекс, который будет обеспечивать хранение энергии и ее компенсацию, когда нет ни солнца, ни ветра,

– добавляет эксперт.

Таким образом, 1 мегаватт мощности солнечной электростанции должен обеспечиваться 1 киловаттом установки для сохранения энергии, то есть так называемое ЕсоFlow.

Какова доля ВИЭ в энергобалансе?

По словам Омельченко, из-за того, что сейчас нет солнца, то СЭС фактически не работают. Поэтому в общем подсчете, доля ВИЭ в энергосистеме где-то ориентировочно 5%.

Зато летом доля ВИЭ в определенные дни может достигать даже до 20%. Впрочем, это лишь прогнозируемый показатель, ведь информация по балансировке у нас закрыта от публичного просмотра,

– говорит Владимир Омельченко.

Подсчеты Рябцева несколько иные, но близкие. Как он пояснил, на сегодня доля может достигать около 7%, а летом – где-то 15%.

Но если учесть совокупное количество мощности установок на возобновляемых источниках энергии, то она даже больше, чем мощность атомных электростанций. То есть, мы имеем 8 гигаватт мощности, но которые не работают: зимой из-за погодных условий, летом – из-за того, что они фактически становятся ненужными,

– отмечает Геннадий Рябцев.

Их даже разгружают специально, потому что нет необходимости в их работе. Кроме того, граждане еще и платят средства в виде налогов для того, чтобы из бюджета выделялись деньги на то, чтобы компенсировать работу ВИЭ, подытожил Геннадий Рябцев.

Напоминаем! В интервью Forbes Украина исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что только за осень России удалось повредить 8 гигаватт генерации. В декабре 2025 года около половины этой мощности было восстановлено, но атаки, по состоянию на 2026 год, не прекращаются.

Кстати, в отчете о прозрачности Украины, который был подан в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (UNFCCC), в первой половине 2025 года общая мощность ВИЭ составляла более 9 гигаватт, и это без учета временно оккупированных территорий.

Зато в DiXi Group отмечают, что до полномасштабного вторжения производство электроэнергии в основном зависело от атомной (55%), угольной (30%) и гидроэнергетики (6%).

По состоянию на 2025 год доля атомной энергетики остается высокой (55 – 60%), с таким же распределением частей между угольной (30%) и гидроэнергетикой (6%).

Однако в соответствии с уже существующими стратегическими документами, таких как Энергетическая стратегия Украины до 2050 года и Национальный план по энергетике и климату до 2030 года, Украина должна отказаться от угольной генерации до 2035 года и развивать свой энергетический микс на основе атомной, газовой генерации и ВИЭ.

Сможет ли Украина нарастить долю ВИЭ?

Как добавляет Омельченко, в целом с начала 2022 года в Украине увеличились возобновляемые источники энергии. Впрочем, стоит обратить внимание, что немалую долю объектов ВИЭ было оккупировано, в частности речь идет о ветровой генерации.

Поэтому еще раньше бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате вторжения Украина потеряла 80% ВЭС и 20% СЭС.

За эти годы было построено ветряков где-то на 600 – 700 мегаватт. А вот СЭС (солнечные электростанции) гораздо больше – от 2 гигаватт и более. Думаю, что после окончания войны возможностей для ВИЭ будет больше, в частности для строительства ветряков и СЭС,

– говорит энергетический эксперт.

Напоминаем! Согласно заявлению Минэнерго в начале 2024 года, за 2022 – 2023 годы в Украине построили более 660 мегаватт электростанций, работающих на возобновляемых энергоресурсах.

В общем еще в 2024 году Кабмин одобрил Национальный план действий по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года, предусматривающий существенное расширение "зеленой" генерации и увеличение доли ВИЭ в энергобалансе страны, говорится на сайте Американской торговой палаты в Украине.

Согласно документу, доля энергии ВИЭ в валовом конечном потреблении должна вырасти до более 27% к 2030 году, в частности из-за значительного расширения солнечных и ветровых мощностей.

В рамках плана также утверждены аукционы на распределение 110 мегаватт квот для поддержки новых объектов ВИЭ и объявлен конкурс на строительство 700 мегаватт высокогибкой генерации для поддержания стабильности энергосистемы.

Обратите внимание! В 2025 году мировые инвестиции в энергетику могли достигать рекордных 3,3 триллиона долларов США, из которых более 2,2 триллиона долларов США – на чистую низкоуглеродную энергетику. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства. Основной акцент при этом делается на возобновляемые источники, энергоэффективность и сохранении энергии и модернизации сетей.

Какая главная проблема развития солнечных и ветровых электростанций?

Проблема заключается в том, что в Украине требования перед инвесторами, которые устанавливали солнечные, ветровые и другие электростанции, не выдвигались, говорит Рябцев.

Поэтому все то, что строилось в межсезонье, а это фотоэлектрические панели на крышах админзданий, на больницах, школах и другие проекты – все это сейчас не работает.

Сейчас возникает один вопрос: зачем было строить все это, если можно было в таком случае закупить несколько сотен генераторов для многоквартирных домов для того, чтобы зимой обеспечить автономное отопление и электропитание. Кроме того, почему не устанавливались когенерационные установки на природном газе, или на газовой конденсации, или на торфе,

– резюмирует эксперт.

Такие установки можно содержать круглосуточно в течение года и не зависеть от погодных условий в случае с солнечными или ветровыми станциями.

Обратите внимание! Хотя когенерация не имеет статуса ВИЭ, ведь работает на ископаемом топливе, впрочем, она считается высокоэффективной или низкоуглеродной, по сравнению с ТЭС.