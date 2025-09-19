Дональд Трамп обратился в Верховный суд со своей попыткой отстранить Лизу Кук из Совета директоров. Из-за этого центральный банк США может потерять независимость.

Почему Трамп хочет уволить Кук?

Трамп обратился в Верховный суд после того, как Кук впервые за несколько месяцев снизила процентные ставки, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Апелляция Трампа по экстренному отстранению Кук поставила вопрос независимости ФРС. С другой стороны, попытка Трампа отстранить Кук связана с новыми юридическими теориями, которые могут найти поддержку консервативного суда,

– пишут в издании.

Если Трампу удастся уволить Кук, это станет первым случаем, когда руководителя ФРС уволил президент за 111-летнюю историю центрального банка.

Федеральная резервная система 18 сентября впервые с декабря снизила свою базовую процентную ставку и дала понять, что в этом году вероятны дальнейшие снижения. Трамп резко раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за поддержку высоких ставок, а критики предположили, что настоящей целью администрации, направленной против Кук, было заставить агентство действовать.

Тот факт, что Совет Федеральной резервной системы играет уникально важную роль в американской экономике, только усиливает интерес правительства и общественности к тому, чтобы обеспечить, что этически скомпрометированный член не будет продолжать злоупотреблять своими широкими полномочиями,

– сообщили в обращении администрации.

Какие последствия возможны для США после освобождения Кук?

Трамп бросил вызов независимости судей страны и использовал свою исполнительную власть для нападений на академическое сообщество, медиагруппы и юридические фирмы, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

После этого Кук коротко предупредила суд, что ее устранение может угрожать экономической стабильности, вызвать ударные волны на рынках и усомниться в независимости центрального банка.

Аргумент адвокатов Кук был ответом на один из пунктов экстренного ходатайства Трампа: его просьба о краткосрочном отстранении ее от власти Верховным судом Джоном Робертсом, пока Верховный суд рассматривает дело.

Даже несмотря на то, что в этом году Верховный суд разрешил администрации временно отстранить руководителей других независимых агентств, он, похоже, провел линию защиты вокруг ФРС.

Что известно о проблемах Трампа с ФРС?