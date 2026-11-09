Скандал в БЭБ: чиновник уволился, имея элитную недвижимость стоимостью 12 миллионов гривен

Виталий Арешонков, возглавлявший один из отделов департамента анализа информации Бюро экономической безопасности, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло 27 октября, ровно за день до его запланированного собеседования на добропорядочность в рамках переаттестации кадров.

Почему чиновник внезапно покинул свой пост

Об этом сообщила член Второй аттестационной комиссии Екатерина Бутко, о чем пишет "Радио Свобода".

В самом ведомстве официально заявили, что увольнение произошло по соглашению сторон и является исключительно личным решением сотрудника. Там подчеркнули, что служебная проверка не выявила никаких дисциплинарных проступков в действиях Арешонкова. Более того, руководство Бюро назвало его одним из самых эффективных аналитиков, которого неоднократно награждали за высокие показатели работы.

Обратите внимание! Однако расследователи обнаружили у семьи сотрудника БЭБ имущество на сумму не менее 12 миллионов гривен, происхождение которого трудно объяснить официальными доходами.

В частности, речь идет о доме в Закарпатье площадью почти 200 квадратных метров, который летом 2022 года приобрела бабушка чиновника – мать народного депутата Владимира Арешонкова из группы "Доверие".

Официальные доходы женщины за 20 лет составили всего около 300 тысяч гривен, тогда как рыночная стоимость такого жилья могла достигать 100 тысяч долларов.

После визита журналистов дом срочно перепродали теще Виталия Арешонкова по цене, заниженной в три раза.

Кроме того, весной 2026 года на самого бывшего сотрудника БЭБ переоформили:

элитную квартиру в столичном ЖК "Файна Таун";

автомобиль Skoda Kodiaq.

Отмечается, что "Схемы" также направили запрос Виталию Арешонкову, чтобы уточнить источники происхождения средств. Он ответил, что "заданные вопросы касаются оценки его добропорядочности", поэтому он переадресовал журналистский запрос во Вторую аттестационную комиссию Бюро экономической безопасности.

Напомним, что в этом году также были разоблачены два сотрудника Бюро экономической безопасности Украины, которые использовали служебное положение для получения взяток. Были задержаны детектив и аналитик, а уголовные производства являются отдельными.