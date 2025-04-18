Некоторые из украинцев могут потерять скидку на газ: в чем причина

Некоторые потребители не получают обещанную скидку 1% на оплату газа. В компании отметили, что бонус предоставляется только при соблюдении определенных условий, в частности своевременную оплату до 15 числа текущего месяца.

Почему потребители не получают скидку на газ

Клиенты "Нафтогаза" пожаловались, что, несмотря на своевременные платежи, скидка не засчитывается, передает 24 Канал со ссылкой на страницу ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Читайте также Суд Франции разрешил взыскать с России 5 миллиардов долларов в пользу Нафтогаза

В ответ компания отметила, что для получения бонуса нужно правильно выполнить все требования, а ошибки в оплате или задержка могут повлиять на начисление скидки.

Потребители, которые вовремя платят за газ до 15 числа, не всегда видят обещанный 1% скидки в следующем счете. В компании "Нафтогаз Украины" объяснили, что это может быть связано с невыполнением всех необходимых условий.

Как получить скидку

Чтобы получить бонус, потребитель должен полностью оплатить начисления за предыдущий месяц до 15 числа через официальные онлайн-инструменты Нафтогаза:

сайт без регистрации;

личный кабинет;

чат-бот GASUA у Viber/Telegram.

Обратите внимание! Важно учитывать, что оплата за распределение газа (доставку) осуществляется отдельно – по другим реквизитам и счету, и она не влияет на скидку.

Надо обновить данные

Также в "Нафтогазе" отметили, что для корректной работы сервисов и во избежание проблем с начислениями важно своевременно обновлять персональные данные.

Актуализация необходима по нескольким причинам:

чтобы избежать путаницы с документами;

для корректного начисления стоимости газа;

для получения точной информации по лицевому счету;

для полноценного доступа к онлайн-сервисам и передачи показателей;

для своевременного информирования.

Обратите внимание! Клиентам следует обновить данные в случае изменения фамилии, номера телефона, электронной почты, паспортных данных или если было обнаружено расхождения в информации на сайте или в личном кабинете.