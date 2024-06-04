Скидка 75% на коммуналку: кому из украинцев доступна такая льгота

Участники боевых действий могут получить определенные льготы от государства. В частности и скидку 75% на коммунальные услуги.

Как получить такую льготу

Лицо, имеющее официальный статус участника боевых действий может оформить такую скидку, как онлайн, так и оффлайн. Для этого нужно обратиться в ответственное учреждение.

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Офлайн такая льгота оформляется в:

ЦНАПе;

отделении Пенсионного фонда;

исполнительных органах сельского, поселкового или городского совета или же в соответствующих территориальных общинах.

Онлайн эта услуга доступна в вебпортал ПФУ. Также подать заявление можно через портал "Дия".

Какие документы для этого нужны

Особа также может отправить заявление и пакет документов на почтовый адрес Главного Пенсионного фонда в области, где она проживает сейчас.

При оформлении льготы, гражданин должен написать 2 заявления:

заявление о внесении указанных сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы; заявление о необходимости в предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, а также приобретение сжиженного газа и твердого топлива.

К указанным заявлениям лицо должно добавить такие документы: