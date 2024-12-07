Скидка на коммуналку для УБД в 2025 году: чего ожидать

Украинские военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, могут воспользоваться различными льготами, предоставленными государством. Среди них есть и немалая скидка на коммунальные услуги.

Льготы на коммунальные услуги для УБД

Льготы для участников боевых действий, действующие в 2024 году, сохраняются и в 2025 году, сообщает 24 Канал. А именно речь идет о:

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75% скидка на оплату за пользование жильем;

75% скидка на коммунальные услуги;

75% скидка на стоимость топлива для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;

100% скидка на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Обратите внимание! Площадь жилья, на которую предоставляется скидка при расчете платы за отопление, составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку. Дополнительно на каждую семью предоставляется 10,5 квадратных метров.

После получения статуса УБД необходимо подать два заявления: одно – для внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), и второе – для предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эти заявления следует подавать в Пенсионный фонд Украины. Кроме заявлений, нужно иметь оригиналы и копии следующих документов:

паспорта;

идентификационного кода;

удостоверение участника боевых действий.

Важно! Льготы на коммунальные услуги могут получить только лица, которые уже имеют статус участника боевых действий. Если вы находитесь на этапе оформления статуса, льготы на коммуналку не будут доступны.