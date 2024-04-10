100% скидка на коммуналку: как украинцам получить такую льготу

Украинцы могут воспользоваться правом на 100% скидку на оплату ЖКУ. Такая льгота предоставляется пенсионерам, проживающим в сельской местности, при условии, что они имели определенную профессию.

Как получить такую льготу на коммуналку

Для получения скидки нужно подать заявление в ПФУ. Однако это можно сделать в случае, если пенсионер соответствует определенной профессии, работал в сельской местности и продолжает там проживать после выхода на пенсию.

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При этом, такое лицо должно иметь не более чем 4 240 гривен среднемесячного дохода семьи на одного человека за последние полгода.

Поэтому, скидку на коммунальные услуги и топливо могут получить пенсионеры следующих профессий:

работники музеев;

работники библиотек;

специалисты по защите растений;

работники сферы образования;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, в частности образовательных учреждений в сфере культуры;

работники медицинской и фармацевтической отрасли.

В то же время пенсионерам, которые ранее работали по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготы.

Как оформить пенсионеру скидку

Таким образом, пенсионеру, который соответствует критериям, нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности и специальную справку о праве на льготы.

Чтобы подать заявление и документы в Пенсионный фонд, есть несколько путей: