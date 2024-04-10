100% скидка на коммуналку: как украинцам получить такую льготу
Источник:ПФУ
Украинцы могут воспользоваться правом на 100% скидку на оплату ЖКУ. Такая льгота предоставляется пенсионерам, проживающим в сельской местности, при условии, что они имели определенную профессию.
Как получить такую льготу на коммуналку
Для получения скидки нужно подать заявление в ПФУ. Однако это можно сделать в случае, если пенсионер соответствует определенной профессии, работал в сельской местности и продолжает там проживать после выхода на пенсию.
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При этом, такое лицо должно иметь не более чем 4 240 гривен среднемесячного дохода семьи на одного человека за последние полгода.
Поэтому, скидку на коммунальные услуги и топливо могут получить пенсионеры следующих профессий:
- работники музеев;
- работники библиотек;
- специалисты по защите растений;
- работники сферы образования;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, в частности образовательных учреждений в сфере культуры;
- работники медицинской и фармацевтической отрасли.
Как оформить пенсионеру скидку
Таким образом, пенсионеру, который соответствует критериям, нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности и специальную справку о праве на льготы.
Чтобы подать заявление и документы в Пенсионный фонд, есть несколько путей:
- Посетить сервисные центры ПФУ, представителей исполнительных органов местных советов или центры административных услуг лично;
- Отправить документы по почте непосредственно в соответствующий орган Фонда;
- Обратиться онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Дія.