От каких категорий пенсионеров будут требовать оплату за газ

Украинцы ежемесячно получают две платежки за газ: за потребленный объем и за его доставку. Впрочем, даже если газом не пользуются, оплачивать одну из них все равно придется.

Платить пенсионеру за газ или нет?

У НКРЭКУ отмечают, все потребители с подключением к газовой сети обязаны платить за ее обслуживание. Даже в случае, если газом не пользуются и потребитель является пенсионером, сообщает 24 Канал.

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Дело в том, что оплата осуществляется именно за поддержку подключения, а не за фактическое потребление. А в случае, если в доме есть газовый счетчик и им не пользуются, достаточно ежемесячно подавать нулевые показатели, тогда за сам газ начислений не будет.

Важно! Тариф на доставку рассчитывают с учетом минимального объема потребления. Никаких отдельных скидок для пенсионеров действующее законодательство не предусматривает.

Как можно отключиться от газа, чтобы не платить?

Единственный способ не платить сейчас – это полностью отсоединиться от газораспределительной сети. Для этого нужно сделать всего несколько шагов:

получить акт об остановке поставок газа;

обратиться к оператору газораспределения с письменным запросом на расторжение договора;

дождаться технического отключения, тогда специалисты перекроют запорные устройства, установят заглушки и опломбируют их.

Если компания откажется прекратить поставки, потребитель имеет право обратиться с жалобой в НКРЭКУ.