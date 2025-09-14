"Нафтогаз" вводит бонусы для потребителей: украинцам объяснили, как сэкономить
- "Нафтогаз" ввел скидки для потребителей, которые заблаговременно оплачивают счета за газ.
- Компания сохранила тариф "Фиксированный" на уровне 7,96 гривны за кубометр до 2026 года.
Компания "Нафтогаз" ввела поощрение для дисциплинированных клиентов. Потребители, которые рассчитаются за газ заранее, получат скидку уже осенью.
Как сэкономить на газе в отопительный сезон?
Своевременная оплата счетов это не только вклад в стабильность энергосистемы, но и возможность сэкономить для каждого потребителя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
Компания ввела бонусы для дисциплинированных клиентов: те, кто оплатит заблаговременно, получат скидку уже этой осенью. А чтобы не потерять право на льготную оплату, потребителям советуют пользоваться цифровыми сервисами: личным кабинетом или чат-ботами GASUA в Viber и Telegram.
Обратите внимание! Бумажные квитанции поступают только после 20 числа, поэтому ждать их не стоит.
Какой актуальный тариф на газ в Украине?
Несмотря на изменение цен на рынке, "Нафтогаз" продлил действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Это означает, что бытовые потребители и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр, не учитывая тариф на доставку газа.
К тому же рост цены на газ для населения в ближайшее время маловероятен. Мораторий на повышение тарифов закреплен на уровне закона.
Что известно о тарифах на коммунальные услуги в Украине: коротко о главном
Жители отдельных районов Днепропетровщины освобождаются от оплаты за распределение газа, если их жилье пострадало или было разрушено из-за военных действий.
Для оформления освобождения от платежей нужно подать заявление и справку о непроживании в доме в Центр коммунального сервиса.