Компанія "Нафтогаз" запровадила заохочення для дисциплінованих клієнтів. Споживачі, які розрахуються за газ завчасно, отримають знижку вже восени.

Як заощадити на газі в опалювальний сезон?

Своєчасна оплата рахунків це не лише внесок у стабільність енергосистеми, а й можливість зекономити для кожного споживача, розповідає 24 Канал із посиланням на "Нафтогаз".

Компанія запровадила бонуси для дисциплінованих клієнтів: ті, хто сплатить завчасно, отримають знижку вже цієї осені. А щоб не втратити право на пільгову оплату, споживачам радять користуватися цифровими сервісами: особистим кабінетом чи чат-ботами GASUA у Viber і Telegram.

Зверніть увагу! Паперові квитанції надходять лише після 20 числа, тому чекати їх не варто.

Який актуальний тариф на газ в Україні?

Попри зміну цін на ринку, "Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Це означає, що побутові споживачі й надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр, не враховуючи тариф на доставку газу.

До того ж зростання ціни на газ для населення найближчим часом малоймовірне. Мораторій на підвищення тарифів закріплений на рівні закону.

Що відомо про тарифи на комунальні послуги в Україні: коротко про головне