Какие скидки для пенсионеров предлагают мобильные операторы Украины

Мобильные операторы часто повышают цены на тарифные планы, но новые пакеты услуг не всегда доступны для людей на пенсии. Есть ли сейчас для них скидки, читайте дальше.

Есть ли скидки на мобильную связь для пенсионеров

Скидки и специальные предложения от мобильных операторов – это не постоянное явление. Однако, операторы связи часто предлагают специальные тарифы, которые дешевле и не уступают по качеству пакетов услуг.

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Впрочем, оператор мобильной связи "Киевстар" ввел специальные тарифные планы для пенсионеров и лиц с инвалидностью I – III групп. Сейчас доступны два тарифных пакета:

"Любовь к родителям" за 125 гривен на четыре недели;

"Любовь к родителям. Домашний" за 175 гривен соответственно.

В то же время Lifecell и Vodafone не предлагают специальных тарифов для пенсионеров, однако предоставляют возможность создать индивидуальный тарифный план, выбрав нужные услуги.

Вместе с этим есть базовые, относительно дешевые тарифы, которые предоставляют доступ к стандартным услугам: звонков, интернета и СМС.