Чи є знижки на мобільний звʼязок для пенсіонерів

Знижки та спеціальні пропозиції від мобільних операторів – це не постійне явище. Проте, оператори зв'язку часто пропонують спеціальні тарифи, які є дешевшими і не поступаються за якістю пакетів послуг.

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Втім, оператор мобільного зв'язку "Київстар" запровадив спеціальні тарифні плани для пенсіонерів та осіб з інвалідністю I – III груп. Нині доступні два тарифні пакети:

"Любов до батьків" за 125 гривень на чотири тижні;

"Любов до батьків. Домашній" за 175 гривень відповідно.

Водночас Lifecell та Vodafone не пропонують спеціальних тарифів для пенсіонерів, проте надають можливість створити індивідуальний тарифний план, обравши потрібні послуги.