Есть ли скидки на мобильную связь для пенсионеров
Скидки и специальные предложения от мобильных операторов – это не постоянное явление. Однако, операторы связи часто предлагают специальные тарифы, которые дешевле и не уступают по качеству пакетов услуг.
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Впрочем, оператор мобильной связи "Киевстар" ввел специальные тарифные планы для пенсионеров и лиц с инвалидностью I – III групп. Сейчас доступны два тарифных пакета:
- "Любовь к родителям" за 125 гривен на четыре недели;
- "Любовь к родителям. Домашний" за 175 гривен соответственно.
В то же время Lifecell и Vodafone не предлагают специальных тарифов для пенсионеров, однако предоставляют возможность создать индивидуальный тарифный план, выбрав нужные услуги.