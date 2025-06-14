Летние скидки на газ: кто может платить меньше уже сейчас

В летний период украинцы имеют шанс сэкономить на оплате за природный газ. Некоторые поставщики предлагают специальные скидки и выгодные тарифы, которые могут существенно уменьшить суммы в платежках.

Кто может получить скидку на газ летом

Клиенты "Нафтогаза" могут получить скидку 1% на оплату природного газа, сообщает 24 Канал.

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В компании объяснили: для этого нужно рассчитаться до 15 числа месяца и воспользоваться одним из онлайн-сервисов:

сайтом без регистрации;

личным кабинетом или чат-ботом GASUA в Viber или Telegram.

Скидка начисляется автоматически уже со следующего месяца. Она наиболее заметна для тех, кто потребляет много газа.

Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны,

– сообщили в компании.

Сколько удастся сэкономить на газе летом

Скидка составляет 1% от суммы к оплате. При действующем тарифе 7,96 гривны за кубометр газа, она будет заметной преимущественно для тех, кто использует много газа.

Например, если потребить 9,9 кубометра (это примерно социальная норма для трех человек, которые пользуются только газовой плитой), общая сумма составит 78,8 гривны. Что со скидкой будет 78,01 гривны.