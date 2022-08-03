25 тысяч украинцев ошибочно получили 6 500 гривен по программе "єПідтримка"

Государство начало программу "єПідтримка" для того, чтобы помочь людям, пострадавшим от войны. Однако более 25 человек получили финансовую помощь неправомерно.

Выплата в 6 500 гривен

Глава Министерства финансов Сергей Марченко рассказал, что 25 тысяч 524 украинца получили по ошибке помощь на общую сумму в 166 миллионов гривен.

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Было обнаружено 25 тысяч 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи,

– рассказал глава Минфина.

Сколько украинцев получили 6 500 гривен

Марченко поделился, что министерство провело верификацию Реестра получателей помощи в рамках программы "єПідтримка" за период с 7 по 31 марта 2022 года. В реестре содержится информация о почти 4,8 миллионах получателей такой помощи от государства.

По состоянию на 11 июля на небюджетный счет Минэкономики возвращены средства в сумме около 12 миллионов гривен, из них:

почти 9 миллионов гривен – физическими лицами по результатам принятых мер по возврату средств по результатам проведенной верификации государственных выплат;

почти 3 миллиона гривен – средства возвращены уполномоченными банками, как неиспользованная единовременная материальная помощь в рамках программы "єПідтримка".

Напомним – Зеленский заявил, что каждый украинец, который не может работать из-за войны, получит 6 500 тысяч: смотрите видео

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