Сколько беженцев вернется в Украину в следующие годы: прогноз Нацбанка

Оценить экономическое влияние вынужденной миграции украинцев за границу достаточно сложно, поскольку точных данных об их покупательной способности нет, а некоторые переселенцы до сих пор имеют бизнес в Украине. Однако разрушительный эффект от эмиграции повлек за собой до 15% общего падения экономики в прошлом году.

Какое влияние на падение ВПП оказала миграция украинцев

За границу выехало около 20% населения, из которых большинство это женщины с детьми. По словам замглавы НБУ Сергей Николайчука, эффект для украинской экономики от их переселения оценить сложно, однако 20% населения – это достаточно высокий уровень.

Когда мы говорим о частном потреблении украинцев за рубежом, оно включает и продукцию, изготовленную в Украине. Также нужно учитывать и то, что многие выехавшие дистанционно работают в Украине и создают ВВП, который учитывается в статистике Украины. Поэтому этот вопрос гораздо сложнее,

– отмечает заместитель председателя Нацбанка.

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Сколько беженцев вернутся в Украину

В 2023 украинцы продолжат покидать страну, однако количество беженцев будет совсем небольшим по сравнению с прошлым годом.

В сценариях на 2023 год мы закладываем небольшой по сравнению с 2022 годом чистый отъезд украинцев за границу. Ожидаем, что выедут на 400 тысяч граждан больше, чем вернутся. Это связано с ситуацией в энергетике, которая усложняет условия проживания в отдельных регионах, и с более высокими рисками безопасности,

– говорит Сергей Николайчук.

Впрочем, добавляет замглавы Нацбанка, в последующие годы мигранты будут понемногу возвращаться. Этот процесс будет постепенным и будет зависеть от рисков безопасности в Украине. Ожидается, что в следующем году в Украину вернутся на 800 тысяч граждан больше, чем уедут за границу.

Изменения на рынке труда

Из-за отъезда миллионов беженцев из Украины компании будут иметь меньший доступ к дешевой рабочей силе. Потому они будут вынуждены платить работникам больше. С другой стороны такая ситуация будет стимулировать внутренний спрос и рост производительности украинских компаний.

После войны, по мнению Сергея Николаевчука, некоторые украинские работники продолжат зарабатывать за границей

Думаю, у нас будет ситуация, похожая на ту, которую имели после получения "безвиза", когда очень многие получили возможность трудоустраиваться в соседних странах. Поэтому, думаю, мы увидим достаточно активную конкуренцию за украинских работников,

– говорит он.

Скольким украинцам удалось найти работу за границей