Сколько беженцев вернется в Украину в следующие годы: прогноз Нацбанка
Источник:Экономическая правда
Оценить экономическое влияние вынужденной миграции украинцев за границу достаточно сложно, поскольку точных данных об их покупательной способности нет, а некоторые переселенцы до сих пор имеют бизнес в Украине. Однако разрушительный эффект от эмиграции повлек за собой до 15% общего падения экономики в прошлом году.
Какое влияние на падение ВПП оказала миграция украинцев
За границу выехало около 20% населения, из которых большинство это женщины с детьми. По словам замглавы НБУ Сергей Николайчука, эффект для украинской экономики от их переселения оценить сложно, однако 20% населения – это достаточно высокий уровень.
Когда мы говорим о частном потреблении украинцев за рубежом, оно включает и продукцию, изготовленную в Украине. Также нужно учитывать и то, что многие выехавшие дистанционно работают в Украине и создают ВВП, который учитывается в статистике Украины. Поэтому этот вопрос гораздо сложнее,
– отмечает заместитель председателя Нацбанка.
Интересно Почти все беженцы трудоспособного возраста нашли работу в Польше: свежие данные
Сколько беженцев вернутся в Украину
В 2023 украинцы продолжат покидать страну, однако количество беженцев будет совсем небольшим по сравнению с прошлым годом.
В сценариях на 2023 год мы закладываем небольшой по сравнению с 2022 годом чистый отъезд украинцев за границу. Ожидаем, что выедут на 400 тысяч граждан больше, чем вернутся. Это связано с ситуацией в энергетике, которая усложняет условия проживания в отдельных регионах, и с более высокими рисками безопасности,
– говорит Сергей Николайчук.
Впрочем, добавляет замглавы Нацбанка, в последующие годы мигранты будут понемногу возвращаться. Этот процесс будет постепенным и будет зависеть от рисков безопасности в Украине. Ожидается, что в следующем году в Украину вернутся на 800 тысяч граждан больше, чем уедут за границу.
Изменения на рынке труда
Из-за отъезда миллионов беженцев из Украины компании будут иметь меньший доступ к дешевой рабочей силе. Потому они будут вынуждены платить работникам больше. С другой стороны такая ситуация будет стимулировать внутренний спрос и рост производительности украинских компаний.
После войны, по мнению Сергея Николаевчука, некоторые украинские работники продолжат зарабатывать за границей
Думаю, у нас будет ситуация, похожая на ту, которую имели после получения "безвиза", когда очень многие получили возможность трудоустраиваться в соседних странах. Поэтому, думаю, мы увидим достаточно активную конкуренцию за украинских работников,
– говорит он.
Скольким украинцам удалось найти работу за границей
- По официальным данным, с начала российско-украинской войны около 1,5 миллиона украинцев получили статус временной защиты в Польше. Эксперты EWL пришли к выводу, что почти все беженцы трудоспособного возраста, то есть около 900 тысяч граждан, нашли работу.
- С начала войны более 70 000 украинцев выехали в Швейцарию и обратились к швейцарским властям в поисках защиты. Те беженцы, которые работали по ставке 70%, в среднем зарабатывали 4477 швейцарских франков (4880 долларов) в месяц.
- Эксперты Миграционной платформы EWL собрали доступные вакансии для украинцев, выехавших в Европу из-за войны и имеющих статус временной защиты или рабочие визы. Благодаря этому украинцы могут легко найти работу.