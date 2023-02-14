Який вплив на падіння ВПП спричинила міграція українців

За кордон виїхали близько 20% населення, з яких більшість це жінки з дітьми. За словами заступника голови НБУ Сергій Ніколайчука, ефект для української економіки від їх переселення оцінити важко, однак 20% населення – це досить високий рівень.

Коли ми говоримо про приватне споживання українців за кордоном, то воно включає й продукцію, виготовлену в Україні. Також треба враховувати і те, що багато з тих, хто виїхав, дистанційно працює в Україні і створює ВВП, який обліковується в статистиці України. Тому це питання набагато складніше,

– зауважує заступник голови Нацбанку.

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Скільки біженців повернуться до України

У 2023 українці продовжать залишати країну, проте кількість біженців буде зовсім невеликою порівняно із минулим роком.

У сценаріях на 2023 рік ми закладаємо невеликий порівняно з 2022 роком чистий від’їзд українців за кордон. Очікуємо, що виїдуть на 400 тисяч громадян більше, ніж повернуться. Це пов’язано із ситуацією в енергетиці, яка ускладнює умови проживання в окремих регіонах, та з вищими безпековими ризиками,

– каже Сергій Ніколайчук.

Втім, додає заступник голови Нацбанку, в наступні роки мігранти потроху повертатимуться. Цей процес буде поступовим і залежатиме від безпекових ризиків в Україні. Очікується, що наступного року в Україну повернуться на 800 тисяч громадян більше, ніж виїдуть за кордон.

Зміни на ринку праці

Через від'їзд мільйонів біженців з України компанії матимуть менший доступ до дешевої робочої сили. Тому вони будуть змушені платити працівникам більше. З іншого боку, така ситуація стимулюватиме внутрішній попит і зростання продуктивності українських компаній.

Після війни, на думку Сергія Ніколайчука, деякі українські працівники продовжать заробляти за кордоном

Думаю ми матимемо ситуацію, схожу на ту, яку мали після отримання "безвізу", коли дуже багато людей отримали можливість працевлаштовуватися в сусідніх країнах. Тому, думаю, ми побачимо досить активну конкуренцію за українських працівників,

– каже він.

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