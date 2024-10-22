За сколько можно приобрести 1000 злотых в октябре

Курс злотого остается стабильным. Несмотря на небольшие колебания, валюта в течение октября почти не претерпела изменений.

Какой сейчас курс злотого к гривне

По данным "Минфина", на наличном рынке злотый не претерпел изменений. Покупка происходит по 10,42 гривны за злотый, продажа – 10,55 гривны за злотый.

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Обратите внимание! Курс злотого, который установил НБУ – 10,3792 гривны.

В банке валюта несколько подешевела. По состоянию на 22 октября, средний курс злотого в этих финучреждениях такой:

покупка осуществляется в среднем по 10,20 гривны за злотый;

продажа – по 10,57 гривны за злотый.

Курс в обменниках остается стабильным:

покупка осуществляется по среднему курсу – 10,42 гривны за злотый;

продажа в среднем происходит по 10,55 гривны за злотый.

Во сколько сейчас обойдется покупка 1000 злотых