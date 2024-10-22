За сколько можно приобрести 1000 злотых в октябре
22 октября 2024, 09:51Читати новину українською
Источник:"Минфин"
Курс злотого остается стабильным. Несмотря на небольшие колебания, валюта в течение октября почти не претерпела изменений.
Какой сейчас курс злотого к гривне
По данным "Минфина", на наличном рынке злотый не претерпел изменений. Покупка происходит по 10,42 гривны за злотый, продажа – 10,55 гривны за злотый.
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Обратите внимание! Курс злотого, который установил НБУ – 10,3792 гривны.
В банке валюта несколько подешевела. По состоянию на 22 октября, средний курс злотого в этих финучреждениях такой:
- покупка осуществляется в среднем по 10,20 гривны за злотый;
- продажа – по 10,57 гривны за злотый.
Курс в обменниках остается стабильным:
- покупка осуществляется по среднему курсу – 10,42 гривны за злотый;
- продажа в среднем происходит по 10,55 гривны за злотый.
Во сколько сейчас обойдется покупка 1000 злотых
- в банках приобрести 1 тысячу злотых сегодня можно ориентировочно за 10 570 гривен;
- в обменниках покупка 1 тысячи злотых обойдется в среднем – 10 550 гривен.