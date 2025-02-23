Курс евро на следующую неделю: какую цену ожидать

Как и курс доллара, евро будет находиться в пределах стабильности на рынке в последнюю неделю зимы. Минимальный показатель валюты на наличном рынке может достигать 45 гривен, а вот максимальный – более 47 гривен.

Какой стоит ожидать курс евро

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что хоть рынок валют может находиться под давлением различных обстоятельств, но действия Нацбанка в результате режима управляемой гибкости могут минимизировать изменения.

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Именно поэтому мы ожидаем, что на следующей неделе общая ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовые изменения не будут представлять угрозы, зато рынок будет оставаться в состоянии прогнозируемости и относительной стабильности.

Лесовой добавляет, что стоит принять во внимание и сезонный фактор по снижению спроса на валюту из-за существенного, по сравнению с декабрем, сокращения расходов.

А еще на рынок вышли экспортеры, что пытаются реализовать избыток валюты, что само по себе свидетельствует об определенной курсовой стабильности, которая будет продолжаться и в дальнейшем,

– говорит господин Тарас.

Важно! С 24 февраля по 2 марта курсы евро могут находиться в диапазоне 43,50 – 45 гривен (на межбанке) и 45 – 47,50 гривны (на наличном рынке).