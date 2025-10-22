Свириденко ответила, ждать ли украинцам повышения цен на электроэнергию этой зимой
- Кабмин продлил действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года, поэтому цены остаются неизменными этой зимой.
- Граждане будут платить за электроэнергию 4,32 гривны за киловатт-час, со льготной ценой 2,64 грн за киловатт-час при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц.
Кабмин продлил действие положения о специальных обязанностях (ПСО) на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Что сказала Свириденко о ценах на электроэнергию зимой?
Юлия Свириденко отметила, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час.
Также украинское правительство сохранило льготную цену для потребителей с электроотоплением.
Так, за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена – 2,64 грн за кВт⋅ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт⋅ч,
– объяснила премьер-министр.
По словам Свириденко, это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Она должна помочь уменьшить финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона.
Что будет с ценами на газ для украинцев на отопительный сезон?
Украинское правительство продлило льготные цены на газ до 31 марта 2026 года, оставив неизменными тарифы на газ для населения и бюджетных учреждений. В то же время стоимость газа выросла для производителей электроэнергии.
Интересно, что эксперты отмечают, что нет оснований ожидать повышения тарифов на газ в 2026 году. В то же время Национальный банк Украины прогнозирует возможное повышение тарифов на коммунальные услуги, включая отопление, в 2026 году, чтобы привести цены к рыночному уровню.
Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что Украина может столкнуться с дефицитом газа, если зима будет слишком холодной. Поэтому определенные объемы газа придется докупать у партнеров.