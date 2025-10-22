Свириденко ответила, ждать ли украинцам повышения цен на электроэнергию этой зимой

Кабмин продлил действие положения о специальных обязанностях (ПСО) на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой.

премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Что сказала Свириденко о ценах на электроэнергию зимой?

Юлия Свириденко отметила, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час.

Также украинское правительство сохранило льготную цену для потребителей с электроотоплением.

Так, за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена – 2,64 грн за кВт⋅ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт⋅ч,

– объяснила премьер-министр.

По словам Свириденко, это часть комплексной программы поддержки украинцев зимой. Она должна помочь уменьшить финансовое давление на семьи в течение отопительного сезона.

Что будет с ценами на газ для украинцев на отопительный сезон?