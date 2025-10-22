Свириденко відповіла, чи чекати українцям підвищення цін на електроенергію цієї зими

Кабмін продовжив дію положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Що сказала Свириденко про ціни на електроенергію взимку?

Юлія Свириденко наголосила, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.

Також український уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням.

Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна – 2,64 грн за кВт⋅год, а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 грн за кВт⋅год,

– пояснила прем'єр-міністерка.

За словами Свириденко, це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Вона має допомогти зменшити фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону.

