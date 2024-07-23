Почти 4 600 гривен за 100 евро: по карману ли будет украинцам покупать валюту

Стоимость евро за последнее время безумно выросла. Поэтому покупка 100 долларов или 100 евро сегодня может оказаться значительно выгоднее, чем завтра.

Сколько стоят 100 долларов и 100 евро в банках

По состоянию на утро 23 июля, по данным "Минфина", курс доллара в банках составляет 41,82 гривны. Соответственно, 100 долларов сегодня обойдутся в 4 182 гривны.

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Впрочем, покупка наличного евро в среднем выйдет значительно дороже, за 100 евро придется отдать уже 4 570 гривен или 45,70 гривны за евро.

Покупка доллара и евро в обменниках

Впрочем, по данным finance.ua курс доллара в обменниках еще выше: он в среднем составляет 41,91 гривны, а евро – уже 45,89 гривны. Соответственно, 100 долларов в обменнике обойдутся в 4 191 гривну, а вот 100 евро – уже в 4 589 гривен.

Будет ли продолжать стоимость евро расти

Эксперт Андрей Шевчишин рассказал в комментарии 24 Каналу, что "ценовые рамки" курсов валют на сегодня определяет именно Национальный банк Украины. Это происходит через интервенции. В частности, и курс евро определяется исключительно через глобальные тенденции.

Официальный курс евро достиг самой высокой отметки в цене за всю историю независимости – курс составлял 45,34 гривны 18 июля. По состоянию на 22 июля евро находится в пределах 45,18 гривны.

Как объясняет Андрей Шевчишин, что из-за того, что сейчас Украина находится в режиме управляемой гибкости, то именно эта управляемость будет определять, каким будет курс в конце лета.