В 2025 году не исключено, что 100 долларов будут стоить более 4 500 гривен

На 2025 год прогнозируют курс доллара на уровне 45 гривен за валюту, однако речь идет о среднем курсе. Поэтому фактический курс может составлять даже более 45 гривен. То есть нынешняя стоимость валюты может быть более чем на 3,5 гривны дороже.

Что будет с курсом в новом году

Еще раньше в комментарии 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что в конце этого года вполне вероятно, что доллар может подорожать до отметки в 42,5 гривны. А до конца следующего года, цена может еще вырасти.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То есть начинать мы будем где-то с 42 гривен, а заканчивать – на уровне 47,5 гривны.

Интересно! По мнению банкира Тараса Лесового, рост валюты может быть медленным и вполне возможно подобным до 2024 года. То есть речь идет об этапах стабильности и незначительной девальвации гривны.

Таким образом, в 2025 году курс доллара может с нынешней средней цены в 41,5 гривны подорожать на 6 гривен. Поэтому 100 долларов в начале нового года могут стоить где-то на уровне 4 200 гривен, а в конце – аж 4 750 гривен.