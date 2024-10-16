Может ли конец осени стать переломным для курса доллара

Стоит заметить, что в силу различных обстоятельств прогнозы по курсу сейчас довольно условны. Однако все же есть вероятность того, что американская валюта в ноябре этого года приблизится к новой психологической отметке.

Чего ожидать на рынке перед зимой

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что есть множество до сих пор незначительных обстоятельств, которые могут повлиять на курсовые колебания.

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Как объясняет Лесовой, до сих пор неизвестно о намерениях агрессора разрушить энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой. Кроме того, неизвестно, каким будет канун зимы и начало отопительного сезона.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Такой же фактор неопределенности касается макрофинансовой помощи до конца года с "прицелом" уже на 2025 год, уровень текущей инфляции и ее влияние на цены и тому подобное.

Банкир добавил, что единственное, в чем можно быть уверенным – в условиях войны валютный рынок не будет брошенным "на произвол судьбы".

До какой отметки может подорожать доллар в ноябре

Лесовой рассказывает, что в случае курсовых угроз, а это существенная разбалансировка между спросом и предложением, Нацбанк будет принимать соответствующие меры для удержания равновесия.

Мы предполагаем, что основные валютные изменения могут происходить в коридорах 41,1 – 41,8 гривны за доллар и 45,3 – 47,3 гривны за евро на межбанке, и 41,2 – 42 гривны за доллар и 45,5 – 47,8 гривны за евро на наличном рынке,

– говорит господин Тарас.

Поэтому в ноябре вполне возможно, что курс валют приблизится к 42 гривен за доллар, то есть к "приписанному" в бюджете курсу. Соответственно 100 долларов могут стоить уже почти 4 200 гривен.