Деньги с карты за границей: какую сумму можно снять

Находясь за границей украинцы могут снять определенную сумму с карты украинского банка. Обычно лимиты за пределами Украины ниже, чем те, которые установлены на снятие наличных непосредственно в Украине.

Какую сумму можно снять с карты в день

В банкоматах Украины клиенты "Приватбанка" могут снять наличных на сумму 20 тысяч гривен на один раз. Повторить следующую операцию можно через 3 часа.

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В Monobank за сутки можно снять 100 тысяч гривен с кредитной карты и отдельно 100 тысяч с дебетовой.

В Sense Bank максимальная сумма наличных для снятия в кассе банка составляет 100 тысяч гривен с одного счета в день. Впрочем, в банкоматах и POS-терминалах дневной лимит составляет не более 50 тысяч гривен в день.

Кредобанк установил лимиты на снятие наличных на сумму 100 тысяч гривен в сутки или через банкомат, или через кассу банка.

В то же время за рубежом суммы для снятия несколько ниже – Monobank, "Приватбанк", Sensebank и ПУМБ позволяют снять с гривневой карты за рубежом 12 500 гривен в календарную неделю, а в месяц – 50 000 гривен.

Впрочем с валютных счетов в "Приватбанк" и Sensebank позволяют снимать не более 100 тысяч гривен в день.

Напоминаем! Национальный банк с начала полномасштабной войны в Украине установил лимит на снятие наличных на сумму 100 тысяч гривен в день.

Ограничения на "роскошь"

Для 24 Канала банкир Анна Довгальская рассказала, что в сентябре ограничения, которые установил НБУ для украинцев за рубежом, которые имеют валютные карты в украинских банках, затронут небольшой процент людей.

Речь идет о приобретении драгоценностей, ювелирных изделий и тому подобное. На них лимит установлен на уровне 100 тысяч гривен, а лимит на операции с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом будут иметь лимит в размере 500 тысяч гривен в эквиваленте.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Пока пока рано делать выводы, насколько такие ограничения будут способствовать сохранению валюты внутри страны.

Как объясняют в НБУ, такие ограничения будут противодействовать непродуктивному оттоку капитала из Украины.