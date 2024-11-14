Внешняя поддержка Украины: сколько средств поступило в страну с 2022 года
С 2022 года Украина получила немалую сумму бюджетного финансирования, что стало ключевой поддержкой для экономики страны в условиях войны. Эти средства поступают от международных партнеров и направляются на покрытие бюджетных расходов,
Сколько миллиардов получила Украина с начала войны
С начала полномасштабного вторжения России Украина получила с начала полномасштабного вторжения более 100 миллиардов долларов внешней бюджетной поддержки, сообщает 24 канал со ссылкой на главу финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
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В этом году Украина уже получила 27,3 миллиарда долларов прямого бюджетного финансирования. В частности, сегодня государство получило 1,35 миллиарда долларов гранта от Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта Всемирного банка.
Итак, в первую пятерку доноров вошли:
- Европейский Союз – предоставил 40,54 миллиарда долларов США;
- Соединенные Штаты Америки – 28,18 миллиардов долларов;
- Международный валютный фонд – 11,36 миллиарда долларов;
- Япония – 6,34 миллиарда долларов;
- Канада – 5,41 миллиарда долларов;
- Великобритания – 2,55 миллиарда долларов;
- Всемирный банк – 2,06 миллиарда долларов;
- Германия – 1,69 миллиарда долларов;
- другие партнеры – 4,35 миллиарда долларов.
Интересно! В течение 2024 года Соединенные Штаты предоставили Украине уже 5,2 миллиарда долларов из 7,8 миллиарда, ожидаемых.