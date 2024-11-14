Внешняя поддержка Украины: сколько средств поступило в страну с 2022 года

С 2022 года Украина получила немалую сумму бюджетного финансирования, что стало ключевой поддержкой для экономики страны в условиях войны. Эти средства поступают от международных партнеров и направляются на покрытие бюджетных расходов,

Сколько миллиардов получила Украина с начала войны

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила с начала полномасштабного вторжения более 100 миллиардов долларов внешней бюджетной поддержки, сообщает 24 канал со ссылкой на главу финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

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В этом году Украина уже получила 27,3 миллиарда долларов прямого бюджетного финансирования. В частности, сегодня государство получило 1,35 миллиарда долларов гранта от Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта Всемирного банка.

Итак, в первую пятерку доноров вошли:

Европейский Союз – предоставил 40,54 миллиарда долларов США; Соединенные Штаты Америки – 28,18 миллиардов долларов; Международный валютный фонд – 11,36 миллиарда долларов; Япония – 6,34 миллиарда долларов; Канада – 5,41 миллиарда долларов; Великобритания – 2,55 миллиарда долларов; Всемирный банк – 2,06 миллиарда долларов; Германия – 1,69 миллиарда долларов; другие партнеры – 4,35 миллиарда долларов.

Интересно! В течение 2024 года Соединенные Штаты предоставили Украине уже 5,2 миллиарда долларов из 7,8 миллиарда, ожидаемых.