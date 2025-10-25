Две или пять пенсий: сколько денег выплатят родственникам умершего пенсионера

После смерти пенсионера его родственники могут получить денежную помощь от государства: от двух до пяти пенсий. Кому именно положены такие выплаты и при каких условиях их предоставляют, читайте далее.

Сколько пенсий выплачивают после смерти пенсионера?

У Пенсионном фонде Украины уточнили, что родственники умершего пенсионера имеют право на государственную помощь на погребение. Однако размер выплаты зависит от категории пенсии и обстоятельств смерти, пишет 24 Канал.

Для гражданских пенсионеров государство выплачивает до двух пенсий, которые получал покойный на момент смерти.

Для военных пенсионеров выплата составляет три месячные пенсии, но не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас это 15 140 гривен.

Когда не начисляют пособие на погребение?

Как отмечают в "Дії", помощь на погребение не назначается, если умерший находился на полном государственном содержании и погребение было осуществлено за счет учреждения или заведения, где он умер.

В противном случае, чтобы получить помощь, нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом, ИНН, заявлением о выплате и свидетельством о смерти.

Кто может получить пенсию умершего пенсионера?