Лимит в сутки: сколько долларов можно купить за один день

НБУ смягчил валютную политику еще в прошлом году. Сейчас объемы продажи наличной валюты банками и обменниками не ограничены, впрочем, есть ограничения на снятие средств.

Сколько можно купить долларов в день

В 2024 году купить доллары и евро в кассе банка можно без каких-либо ограничений. То есть, это будет происходить в порядке живой очереди и при условии наличия валюты в кассе.

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А все потому, что в конце прошлого года Национальный банк Украины ослабил ограничения на продажу безналичной иностранной валюты гражданам. С тех пор все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений по объемам возможной продажи наличной иностранной валюты населению – были отменены.

Ограничения на снятие средств

Согласно ограничениям Национального банка Украины с 2022 года, граждане могут снимать в кассах банка на территории Украины не более 100 тысяч гривен за один день с одного счета. На банкоматах и POS-терминалах можно снять сумму, не превышающую дневной лимит по карте, но не более чем 50 тысяч гривен в день.