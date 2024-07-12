Сто долларов в евро: сколько получится, если обменять валюту

Курс валют сейчас не является фиксированным и колеблются ежедневно. Поэтому обменять доллары на евро можно по разным суммам в разные дни.

Сколько евро, если обменять 100 долларов

Официальный курс

12 июля курс доллара составляет 40,88 гривны, а евро – 44,38 гривны. Зато 1 доллар стоит 0,92 евро. Поэтому, чтобы обменять 100 долларов, понадобится 92,04 евро.

Читайте также Опять бьют рекорды: доллар и евро резко подорожают

Наличный курс

Сейчас курс доллара на наличном рынке составляет 40,75 – 41,35 гривны, а евро – 44,30 – 44,95 гривны. На наличном рынке 1 доллар стоит 0,91 евро, а 100 долларов – 91,6 евро.

Сколько будет стоить доллар

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на валютном рынке сейчас относительный штиль в пределах режима управляемой гибкости. Вероятно, это продлится почти весь летний период.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Не исключением является то, что в сентябре – октябре могут сформироваться новые валютные коридоры в пределах 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро

Со следующей недели, курс доллара будет находиться на наличном рынке в пределах 40 – 41,2 гривны, одновременно евро – в пределах 43 – 46 гривен.