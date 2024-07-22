Подготовка к отопительному сезону: сколько Украина накопила газа

Несмотря на российские атаки, подготовка к отопительному сезону продолжается. Как сообщают в "Нафтогазе", Украине удалось накопить уже немало голубого топлива к зиме.

Подготовка к отопительному сезону продолжается

"Нафтогаз" активно готовится к отопительному сезону. По состоянию на 22 июля 2024 года объем газа в подземных газохранилищах превышает 10 миллиардов кубометров. Отмечено, что с начала сезона в Украину было закачано более 2,5 миллиарда кубометров голубого топлива.

Смотрите также Нафтогаз осуществил обязательные платежи по еврооблигациям

Темпы накопления газа дают нам возможность оптимистично прогнозировать выполнение плана, а именно 13,2 миллиарда кубометров до 1 ноября,

– отметили в "Нафтогазе".

В частности, компании группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", нарастили добычу товарного газа. По словам главы НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышева, сейчас показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%.

! За первые шесть месяцев 2024 компании Группы Нафтогаз – АО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" добыли 7,3 миллиарда кубометров товарного газа. Это на 8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.