"Национальный кэшбек" набирает обороты: все больше украинцев становятся участниками программы

Только за январь украинцам удалось накопить более 414 миллионов гривен кэшбэка. Всего в программе участвуют около 5 миллионов граждан.

Какой кэшбэк смогли получить украинцы

Всего за 5 месяцев украинцы смогли собрать более 1 миллиарда гривен кешбека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер – министр экономики Украины За пять месяцев от запуска программа "Национальный кэшбек" набрала обороты – количество активных пользователей превысило 5 миллионов. Всего за все время украинцы накопили почти 1,3 миллиарда гривен кэшбека, из них 850 миллионов – за декабрь и январь.

Свириденко отмечает, что в программе могут участвовать только совершеннолетние украинцы. Максимум за месяц можно получить 3 тысячи гривен.

Основное требование к производителю – производственные мощности должны быть на территории Украины, к товару – наличие уникального штрих-кода. Точка продажи должна быть на общей системе налогообложения и формировать фискальные чеки,

– отмечает Свириденко.

Обратите внимание! Сумма кэшбека составляет 10% от стоимости товара.