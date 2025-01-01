Более 21 тысячи надо отдать за 500 долларов

По состоянию на 1 января покупка 500 долларов обойдется для украинцев дешевле всего в банках. В то же время больше всего гривен нужно будет отдать на черном рынке.

Сколько будет стоить 500 долларов в Украине

Вечером, по состоянию на 31 декабря, в канун 2025 года, продажа доллара обменниками населению составляет 42,39 гривны, по данным finance.uaтаким образом, 500 долларов обойдутся в 21 195 гривен.

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Цена американской валюты в банках 1 января 2025 года несколько выше – аж 42,45 гривны, по данным "Минфина". Итак, здесь 5 сотен будут стоить уже 21 225 гривен , что на 30 гривен дороже, чем в обменниках.

1 января 2025 года несколько выше – аж 42,45 гривны, по данным "Минфина". Итак, здесь 5 сотен будут стоить , что на 30 гривен дороже, чем в обменниках. Из всех на черном рынке самая высокая цена за доллар – 42,50 гривны. Это означает, что 500 долларов будут стоить 21 250 гривен.

самая высокая цена за доллар – 42,50 гривны. Это означает, что 500 долларов будут стоить В то же время по данным НБУ, официальный курс доллара 1 января составляет 42,02 гривны за валюту.

Заметьте! С нового года средняя цена за 500 долларов на наличном рынке составит от почти 21 200 гривен до 21 250 гривен.