Скільки коштуватиме 500 доларів в Україні

Ввечері, станом на 31 грудня, у переддень 2025 року, продаж долара обмінниками населенню становить 42,39 гривні, за даними finance.ua.Таким чином, 500 доларів обійдуться в 21 195 гривень.

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Ціна американської валюти в банках 1 січня 2025 року дещо вища – аж 42,45 гривні, за даними "Мінфіну". Отже, тут 5 сотень коштуватимуть вже 21 225 гривень , що на 30 гривень дорожче, аніж в обмінниках.

1 січня 2025 року дещо вища – аж 42,45 гривні, за даними "Мінфіну". Отже, тут 5 сотень коштуватимуть , що на 30 гривень дорожче, аніж в обмінниках. З поміж усіх на чорному ринку найвища ціна за долар – 42,50 гривні. Це означає, що 500 доларів коштуватимуть 21 250 гривень.

найвища ціна за долар – 42,50 гривні. Це означає, що 500 доларів коштуватимуть Водночас за даними НБУ, офіційний курс долара 1 січня становить 42,02 гривні за валюту.

Зауважте! З нового року середня ціна за 500 доларів на готівковому ринку становитиме від майже 21 200 гривень до 21 250 гривень.