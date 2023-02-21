Сколько из обещанных европейскими странами денег Украина уже получила, – Financial Times

Согласно анализу международной финансовой поддержки, Министерство финансов Украины получило 31 миллиард евро к декабрю 2022 года из 64 миллиарда евро, обещанных западными странами с начала полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные исследования Кильского института мировой экономики. ЕС и Европейский инвестиционный банк вместе пообещали выделить около 30 миллиардов евро с начала вторжения, что является самой большой частью бюджетной поддержки Запада для Украины. Однако 17,5 миллиарда евро из этой суммы еще не поступили в Киев.

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Есть проблема с выплатами в том, что они изменчивы, задержаны и нестабильны. Наихудшая ситуация была прошлым летом, когда много обещали, но мало выполняли,

– сказал Тимофей Милованов, основатель Киевской школы экономики и советник в Администрации Президента Украины Владимира Зеленского.

Так выглядит разница между обещанными и произведенными выплатами от разных стран, по данным UkraineSupportTracker.

В ноябре прошлого года ЕС пересмотрел структуру выплат своей поддержки, пообещав "регулярную и предполагаемую финансовую помощь" в размере до 18 млрд евро на 2023 год со ставкой около 1,5 млрд. евро ежемесячно.

Министерство финансов Украины сообщило, что в прошлом году дефицит бюджета составил 5 миллиардов долларов в месяц. "Даже с помощью международных партнеров не удалось полностью профинансировать этот дефицит", – говорится в заявлении министерства.

В 2022 году были "задержки с предоставлением Украине уже объявленного финансирования", заявили в Министерстве, этот пробел Киев пытался восполнить, печатая больше денег, "что в свою очередь имело негативные последствия".

Министерство заявило, что прогнозирует дефицит в размере 38 миллиардов долларов в этом году, что меньше, чем в 2022 году, и что его приоритетом является привлечение средств от стран-доноров и международных финансовых учреждений.

Мы ожидаем получить своевременное, ритмичное и предполагаемое финансирование от международных партнеров, – заявили в Министерстве, добавив, что на прошлой неделе достигли предварительного соглашения с МВФ, которое может проложить путь к полноценной программе финансовой помощи.

Почему помощь задерживали

Кристоф Требеш, ученый Кильского института, отметил, что ЕС понадобилось до шести месяцев, чтобы обеспечить юридическое и политическое одобрение определенной финансовой поддержки после вторжения.

Такие отставания безусловно являются проблемой, когда вы находитесь в разгаре войны и вам нужно финансировать большие инфраструктурные расходы и армию, в то время как ваши доходы упали,

– сказал он.

Учитывая военную и гуманитарную помощь, страны-члены и институты ЕС выделили около 55 миллиардов евро, отставая от США, которые лидировали в предоставлении Украине наибольшего количества боеприпасов и тяжелого вооружения.

Переводы помощи ЕС также были меньше по сравнению с государственными средствами, которые страны-члены выделили на решение экономических проблем, вызванных вторжением.

Согласно данным аналитического центра Bruegel, Германия, крупнейший двусторонний донор блока для Киева, выделила 7,21 процента своего ВВП на финансирование внутренних энергетических субсидий в прошлом году – в 20 раз больше, чем она пообещала Украине.

Кильский институт также обнаружил, что западные экономики несли гораздо большие затраты на помощь в ходе подобных конфликтов в прошлом. Помощь союзникам в войне в Персидском заливе 1990 – 1991 годов обошлась Германии в 0,5 процента ее ВВП – почти в три раза от суммы текущих обязательств страны перед Украиной.

Я был удивлен, насколько это мало в сравнении, потому что мы сейчас гораздо богаче и экономически мощнее, чем были. Для меня это главный вывод – если бы мы хотели, мы могли бы сделать гораздо больше,

– сказал Требеш.