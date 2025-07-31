Курс евро в течение июля был нестабилен. В конце месяца эта валюта начала дешеветь.

Какой курс евро сейчас?

31 июля официальный курс евро в Украине достиг – 48,15 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Согласно данным "Минфина", средний курс евро в банках сейчас такой:

покупка – 47,68 гривны за евро;

продажа – 48,50 гривны за евро.

Изменения произошли и в обменниках:

покупка – 48,02 гривны за евро;

продажа – 48,47 гривны за евро.

Сколько евро можно приобрести если имеешь 5 тысяч гривен?

если покупка происходит по среднему курсу в банке, то за 5 тысяч гривен удастся получить ориентировочно – 103,15 евро;

в обменнике за 5 тысяч гривен удастся получить примерно – 103,27 евро;

при обмене через систему Mastercard – 114,08 евро;

если конвертировать средства через Visa – 114,30 евро.

Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от места обмена.