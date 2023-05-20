Сумма довольно большая: какую пенсию можно получить за выслугу лет

В Пенсионном фонде рассказали, что отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет. Сумма этих выплат не может превышать 10 прожиточных минимумов, то есть 20 930 гривен.

Кому назначают пенсии за выслугу лет

Отдельные категории граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности, могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет.

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Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, что сейчас средняя пенсия составляет чуть более 5 200 гривен.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет независимо от закона, согласно которому назначается такая пенсия, не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен,

– добавляет Капинус.

Кроме того, назначение и трудовой стаж за выслугу лет зависят от профессии и должности личности.

Кто может потерять часть пенсии

В ПФУ объяснили, что это может случиться при подаче заявления на назначение пенсии. Ведь немаловажную роль играет год во время этого процесса.

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К примеру, пенсию по возрасту назначают на следующий день после его достижения, если человек подал обращение в ПФУ не позднее чем через 3 месяца. А обратиться с таким обращением можно не раньше, чем за месяц до наступления пенсионного возраста.

Поэтому люди, родившиеся в январе, но подали обращение в декабре, назначат выплаты согласно старой средней заработной плате.