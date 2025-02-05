Сколько можно получить при обмене 200 евро и долларов сегодня

Курс доллара и евро в Украине остается стабильным. Небольшие колебания хоть и происходят, однако, они совсем неощутимы.

Какой курс доллара в Украине сегодня НБУ установи курс доллара 5 февраля на уровне 41,76 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Читайте также Введут ли графики отключений в Украине из-за похолодания Средний курс в банках сейчас: покупка – 41,45 гривны за доллар;

продажа – 42,05 гривны за доллар. В обменниках средний курс зафиксирован на уровне: покупка – 41,77 гривны за доллар;

продажа – 41,78 гривны за доллар. За обмен 200 долларов сегодня можно получить если обмен происходит в банке , то за 200 долларов можно получить примерно 8 290 гривен;

, то за 200 долларов можно получить примерно 8 290 гривен; а вот за 200 долларов в обменнике есть возможность выручить ориентировочно – 8 354 гривен. Как изменился курс евро в феврале По состоянию на 5 февраля, курс евро в Украине НБУ установил на уровне – 43,12 гривны, сообщает "Минфин". Статистика демонстрирует удешевление этой валюты. В банках средний курс таков: покупка – 43 гривны за евро;

продажа – 43,70 гривны за евро. В обменниках: покупка – 43,44 гривны за евро;

продажа – 43,65 гривны за евро. Сколько дадут за 200 евро сейчас за сдачу 200 евро в банке можно получить 8 600 гривен;

можно получить 8 600 гривен; при обмене 200 евро в обменнике, удастся выручить примерно 8 688 гривен.