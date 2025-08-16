Для въезда в Польшу украинцам теперь нужны финансовые гарантии. Сколько средств нужно и кто может быть освобожден от этого правила, читайте дальше.

Сколько денег нужно иметь с собой для въезда в Польшу?

Отныне при планировании поездки в Польшу украинцам необходимо иметь достаточную сумму средств для проживания и возвращения домой. В противном случае лицу могут отказать во въезде в страну, передает 24 Канал со ссылкой на Migrant.info.

Размер необходимых средств для украинцев зависит от продолжительности запланированного пребывания:

до 4 дней – 300 злотых;

более 4 дней – 75 злотых за каждый день пребывания.

Если обратный билет отсутствует, при планировании поездки в Польшу следует учитывать его стоимость: 200 злотых для граждан стран-соседей, 500 злотых для граждан других государств ЕС и 2 500 злотых для граждан стран, не входящих в ЕС.

Важно! Украинцам советуют заранее планировать поездку и иметь необходимые средства, чтобы избежать проблем на границе.