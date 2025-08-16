Без денег не впустят: Польша установила финансовые требования для украинцев при въезде
- Для въезда в Польшу украинцам нужны украинцам нужны финансовые гарантии: 300 злотых на пребывание до 4 дней, более 4 дней – 75 злотых за день.
- В случае отсутствия обратного билета, стоимость на обратный билет варьируется: 200 злотых для соседних стран, 500 злотых для других государств ЕС, 2 500 злотых для стран вне ЕС.
Для въезда в Польшу украинцам теперь нужны финансовые гарантии. Сколько средств нужно и кто может быть освобожден от этого правила, читайте дальше.
Сколько денег нужно иметь с собой для въезда в Польшу?
Отныне при планировании поездки в Польшу украинцам необходимо иметь достаточную сумму средств для проживания и возвращения домой. В противном случае лицу могут отказать во въезде в страну, передает 24 Канал со ссылкой на Migrant.info.
Размер необходимых средств для украинцев зависит от продолжительности запланированного пребывания:
- до 4 дней – 300 злотых;
- более 4 дней – 75 злотых за каждый день пребывания.
Если обратный билет отсутствует, при планировании поездки в Польшу следует учитывать его стоимость: 200 злотых для граждан стран-соседей, 500 злотых для граждан других государств ЕС и 2 500 злотых для граждан стран, не входящих в ЕС.
Важно! Украинцам советуют заранее планировать поездку и иметь необходимые средства, чтобы избежать проблем на границе.