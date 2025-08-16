Для в’їзду до Польщі українцям тепер потрібні фінансові гарантії. Скільки коштів потрібно та хто може бути звільнений від цього правила, читайте далі.

Скільки грошей потрібно мати із собою для вʼїзду в Польщу?

Відтепер при плануванні поїздки до Польщі українцям необхідно мати достатню суму коштів для проживання та повернення додому. В іншому випадку особі можуть відмовити у в’їзді в країну, передає 24 Канал із посиланням на Migrant.info.

Розмір необхідних коштів для українців залежить від тривалості запланованого перебування:

до 4 днів – 300 злотих;

понад 4 дні – 75 злотих за кожен день перебування.

Якщо зворотний квиток відсутній, при плануванні поїздки до Польщі слід враховувати його вартість: 200 злотих для громадян країн-сусідів, 500 злотих для громадян інших держав ЄС та 2 500 злотих для громадян країн, що не входять до ЄС.

Важливо! Українцям радять заздалегідь планувати поїздку та мати необхідні кошти, щоб уникнути проблем на кордоні.