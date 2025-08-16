Без грошей не впустять: Польща встановила фінансові вимоги для українців при в’їзді
- Для в'їзду до Польщі українцям потрібні фінансові гарантії: 300 злотих на перебування до 4 днів, понад 4 дні – 75 злотих за день.
- У разі відсутності зворотного квитка, вартість на зворотний квиток варіюється: 200 злотих для сусідніх країн, 500 злотих для інших держав ЄС, 2 500 злотих для країн поза ЄС.
Для в’їзду до Польщі українцям тепер потрібні фінансові гарантії. Скільки коштів потрібно та хто може бути звільнений від цього правила, читайте далі.
Скільки грошей потрібно мати із собою для вʼїзду в Польщу?
Відтепер при плануванні поїздки до Польщі українцям необхідно мати достатню суму коштів для проживання та повернення додому. В іншому випадку особі можуть відмовити у в’їзді в країну, передає 24 Канал із посиланням на Migrant.info.
Читайте також Не лише за фахом: у Німеччині хочуть, щоб українці бралися за будь-яку роботу
Розмір необхідних коштів для українців залежить від тривалості запланованого перебування:
- до 4 днів – 300 злотих;
- понад 4 дні – 75 злотих за кожен день перебування.
Якщо зворотний квиток відсутній, при плануванні поїздки до Польщі слід враховувати його вартість: 200 злотих для громадян країн-сусідів, 500 злотих для громадян інших держав ЄС та 2 500 злотих для громадян країн, що не входять до ЄС.
Важливо! Українцям радять заздалегідь планувати поїздку та мати необхідні кошти, щоб уникнути проблем на кордоні.