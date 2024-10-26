Во сколько лет могут уйти на пенсию прокуроры

Прокуроры могут уйти на заслуженный отдых раньше. Речь идет о выходе на пенсию по выслуге лет.

Когда назначается пенсия прокурорам

Пенсионное обеспечение лиц, являющихся работниками прокуратуры регулирует закон Украины № 1697-VII "О прокуратуре" от 14 октября 2024 года.

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Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, которые на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Согласно закону, пенсия таких лиц равна 60% от суммы их зарплаты.

Если работник прокуратуры не имеет выслуги 25 лет и, при этом, он проработал прокурором не менее 15 лет, он также имеет право уйти на пенсию за выслугу лет при таких условиях:

количество приобретенного стажа должно составлять не менее 35 лет для мужчин, 30 лет – для женщин;

возраст выхода на пенсию для мужчин – 57 лет, для женщин – 55 лет.

Обратите внимание! В этом случае размер пенсии рассчитывается в соответствии с количеством полных лет работы на прокурорских должностях.