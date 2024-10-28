Ввоз наличных долларов в Украину достиг максимума

В Украину начали ввозить больше наличных долларов. Объем такой валюты достиг максимальных показателей с начала года.

На сколько выросло количество ввозимой валюты

Как сообщает НБУ, в сентябре этого года объем валюты, ввезенной в Украину, достиг 1,306 миллиарда долларов. Для сравнения, в августе это значение было на 20,3% меньше и достигало – 1,085 миллиарда долларов.

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Обратите внимание! В течение сентября из Украины было вывезено валюты на ориентировочно 108,5 миллионов долларов

В то же время в сентябре, банки ввезли – 1,075 миллиарда долларов наличными. В августе это значение было на 27,9% меньше и составляло 840,8 миллиона долларов.

А вот евро в сентябре ввезли меньше – всего 229,6 миллиона долларов. За август этот показатель был больше более чем на 14 миллионов долларов и составлял – 243,9 миллиона долларов.

Заметьте! Сентябрьский показатель ввезенной валюты – максимальный с февраля этого года.