Какие выплаты и льготы получают украинцы с инвалидностью в Германии

Лица с инвалидностью могут претендовать на социальную помощь и поддержку за пределами Украины, в частности в странах ЕС. Одной из стран, которая приняла больше всего украинцев с начала войны и выплачивает им помощь, стала Германия.

Как подтвердить инвалидность в Германии

Не каждый человек с инвалидностью, прибывший из Украины, автоматически получит финансовую поддержку в Германии, передает 24 Канал со ссылкой на Enable Me. Система признания инвалидности в разных странах существенно отличается.

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Например, в Украине иногда устанавливают вторую или третью группу инвалидности после сложных операций или лечения онкозаболеваний, и это дает людям право на соцвыплаты.

Однако в Германии подход более жесткий: для получения статуса Behinderung (инвалидность) необходимо иметь постоянные физические или психические нарушения, которые существенно ограничивают повседневную жизнь.

Чтобы подтвердить инвалидность в Германии, украинцу нужно обратиться в местный административный орган – Landratsamt, подать необходимый пакет документов и, при необходимости, пройти медицинское обследование.

Важно! Если после этого лицу будет присвоена степень инвалидности (GdB), она сможет подать заявку на социальную помощь. Однако следует помнить: получение выплат не гарантировано автоматически.

Как начисляется пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности в Германии, как для украинцев, так и для граждан других стран, включая немцев, не начисляется исключительно на основании статуса инвалидности. Ключевым фактором является уровень трудоспособности, который классифицируется так:

Полная потеря трудоспособности – лицо не способно работать более трех часов в день.

Частичная потеря трудоспособности – человек может выполнять работу от трех до шести часов ежедневно.

Обратите внимание! В Германии достаточно распространены случаи, когда даже люди с инвалидностью, например те, кто передвигается на коляске, продолжают работать – в справочных службах, офисах и тому подобное.

Если же человека признают частично или полностью нетрудоспособным, он может рассчитывать на финансовую помощь, базовую поддержку как безработный и, при определенных условиях, компенсацию за съемное жилье.

Какие размеры выплат

Согласно украинскому законодательству, размер пенсии для лиц с инвалидностью не может быть ниже прожиточного минимума, который с 1 марта 2025 года составляет 2 361 гривну.

Именно такую сумму получает человек с инвалидностью с детства, который не имеет трудового стажа. В таком случае он получает социальную пенсию по инвалидности - на уровне все тех же 2 361 гривны, что эквивалентно примерно 52 евро в месяц.

В Германии размеры выплат значительно выше. После последнего повышения в 2023 году, люди с инвалидностью получают следующие суммы: