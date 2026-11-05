Не спешите выбрасывать бутылки: сколько можно получить за пластик

Пластиковые бутылки не обязательно выбрасывать в мусор – их можно сдать на переработку и получить за это деньги. Сумма заработка зависит от количества сырья, его состояния, сортировки и цен, предлагаемых пунктами приема вторичного сырья.

Сколько платят за пластиковые бутылки

Пластиковые бутылки из-под воды, напитков и других продуктов чаще всего изготавливают из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Этот материал пригоден для переработки, поэтому его принимают специализированные пункты сбора вторичного сырья. В то же время единого тарифа на приемку пластиковых бутылок в Украине нет. Стоимость зависит от региона, спроса на вторичное сырье, объема партии и требований конкретного заготовителя, сообщает Scraprice. На цену также влияет то, требуется ли дополнительная сортировка бутылок.

По актуальным прайсам пунктов приема ориентир для ПЭТ-бутылок составляет примерно 5 – 7 гривен за килограмм. Например, именно такие цены указаны в прайсах от 11 октября 2026 года. В то же время на других площадках цена может быть выше: Scraprice приводит предложение 11 гривен за килограмм прозрачных ПЭТ-бутылок в Киеве.

Обратите внимание! Итак, если собрать 20 килограммов пластиковых бутылок, можно получить примерно 100 – 140 гривен. А за 100 килограммов сырья выплата составит 500 – 700 гривен.

Важно учитывать, что это ориентировочные суммы, а не гарантированная выплата. Окончательную стоимость определяет конкретный пункт приема после взвешивания и оценки качества пластика.

Как правильно подготовить пластиковые бутылки к сдаче

Чтобы получить деньги за пластиковые бутылки, важно правильно подготовить их к сдаче. Прежде всего стоит проверить маркировку на упаковке: для переработки ПЭТ-бутылок используется обозначение PET или цифра 1 в треугольнике.

Перед сдачей желательно выполнить несколько простых действий:

Опорожнить бутылки. Внутри не должно оставаться напитков, масла или других жидкостей.

При необходимости промыть и высушить. Особенно это касается тары из-под сладких напитков и других продуктов, которые могут оставлять загрязнения.

Сплющить бутылки. Так они будут занимать меньше места при хранении и транспортировке.

Отсортировать по типу и цвету. Некоторые заготовители устанавливают разные цены на прозрачное и цветное сырье.

Уточнить требования пункта приема. В частности, нужно ли снимать крышки и этикетки.

Стоит помнить, что не все пункты принимают пластиковую тару на одинаковых условиях. Например, компания Vtorsyre-Kiev отдельно указывает цены на смешанные и отсортированные по цветам бутылки.

Поэтому перед поездкой лучше позвонить заготовителю и уточнить актуальную цену, минимальный вес партии и требования к сырью. Это поможет избежать ситуации, когда собранный пластик не примут или предложат за него меньшую сумму.

Кстати, мы писали, что осенью 2026 года цена макулатуры зависит от региона, типа сырья и условий его сдачи. Картон могут покупать примерно по 2,5–5 гривен за килограмм, а офисную бумагу – по 3,5 – 4,5 гривны. При этом конкретные предложения могут отличаться в зависимости от объема партии и ее качества.