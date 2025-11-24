Доплаты для людей с инвалидностью из-за войны: кто получает больше всего
- Люди с инвалидностью вследствие войны получают надбавки к пенсиям от 30% до 50% прожиточного минимума в зависимости от группы инвалидности.
- А дополнительная ежемесячная целевая помощь на жизнь составляет от 40 до 70 гривен.
К пенсиям, в частности, участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, устанавливаются надбавки, повышения, доплаты, право на установление которых предусмотрено действующим законодательством и подтверждено соответствующими документами.
Какие есть выплаты для ветеранов и людей с инвалидностью из-за войны?
Как рассказали в Пенсионном фонде для 24 Канала, по закону "О статусе ветеранов войны" предусмотрены повышения к пенсиям, в частности от 30% до 50% прожиточного минимума для лиц, не работающих, в зависимости от группы.
- Для людей с инвалидностью I группы – это 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
- Для людей с инвалидностью II группы – 40% прожиточного минимума;
- Для людей с инвалидностью III группы – 30% прожиточного минимума; участникам боевых действий – 25% прожиточного минимума.
Кроме того, закон от 16 марта 2004 года гарантирует ежемесячную целевую помощь на жизнь,
– отмечают в ПФУ.
Таким размер составляет: 70 гривен – для людей с инвалидностью I группы вследствие войны; 50 гривен – для лиц с инвалидностью II и III групп; 40 гривен – для участников боевых действий.
Эта помощь выплачивается независимо от других пенсионных надбавок или доплат.
Заметьте! По постановлению правительства №1381 размер пенсий по инвалидности, назначенных по законам №1058 и №2262, увеличивают еще на 25%.
Какие выплаты для людей с инвалидностью в декабре?
Военные, которые получили инвалидность вследствие войны, в декабре будут иметь следующие минимальные выплаты: I группа - не менее 16 847 гривен, II группа - не менее 13 822 гривен, III группа - не менее 9 478 гривен.
Минимальные выплаты для пострадавших от аварии на ЧАЭС в декабре: I группа – 9 855,71 гривны, II группа – 7 884,57 гривны, III группа – 6 077,70 гривны.