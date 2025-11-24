Доплаты для людей с инвалидностью из-за войны: кто получает больше всего

К пенсиям, в частности, участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, устанавливаются надбавки, повышения, доплаты, право на установление которых предусмотрено действующим законодательством и подтверждено соответствующими документами.

Какие есть выплаты для ветеранов и людей с инвалидностью из-за войны?

Как рассказали в Пенсионном фонде для 24 Канала, по закону "О статусе ветеранов войны" предусмотрены повышения к пенсиям, в частности от 30% до 50% прожиточного минимума для лиц, не работающих, в зависимости от группы.

Для людей с инвалидностью I группы – это 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

Для людей с инвалидностью II группы – 40% прожиточного минимума;

Для людей с инвалидностью III группы – 30% прожиточного минимума; участникам боевых действий – 25% прожиточного минимума.

Кроме того, закон от 16 марта 2004 года гарантирует ежемесячную целевую помощь на жизнь,

– отмечают в ПФУ.

Таким размер составляет: 70 гривен – для людей с инвалидностью I группы вследствие войны; 50 гривен – для лиц с инвалидностью II и III групп; 40 гривен – для участников боевых действий.

Эта помощь выплачивается независимо от других пенсионных надбавок или доплат.

Заметьте! По постановлению правительства №1381 размер пенсий по инвалидности, назначенных по законам №1058 и №2262, увеличивают еще на 25%.

Какие выплаты для людей с инвалидностью в декабре?