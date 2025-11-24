Доплати для людей з інвалідністю через війну: хто отримує найбільше

До пенсій, зокрема, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлюються надбавки, підвищення, доплати, право на встановлення яких передбачено чинним законодавством та підтверджено відповідними документами.

Які є виплати для ветеранів та людей з інвалідністю через війну?

Як розповіли в Пенсійному фонді для 24 Каналу, за законом "Про статус ветеранів війни" передбачені підвищення до пенсій, зокрема від 30% до 50% прожиткового мінімуму для осіб, що не працюють, залежно від групи.

Для людей з інвалідністю I групи – це 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

Для людей з інвалідністю II групи – 40% прожиткового мінімуму;

Для людей з інвалідністю III групи – 30% прожиткового мінімуму; учасникам бойових дій – 25% прожиткового мінімуму.

Крім того, закон від 16 березня 2004 року гарантує щомісячну цільову допомогу на прожиття,

– зазначають в ПФУ.

Таким розмір становить: 70 гривень – для людей з інвалідністю I групи внаслідок війни; 50 гривень – для осіб з інвалідністю II та III груп; 40 гривень – для учасників бойових дій.

Ця допомога виплачується незалежно від інших пенсійних надбавок чи доплат.

Зауважте! За постановою уряду №1381 розмір пенсій по інвалідності, призначених за законами №1058 та №2262, збільшують ще на 25%.

Які виплати для людей з інвалідністю у грудні?